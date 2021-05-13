وزارة الرياضة تصدر تعميمًا بتنظيم عمل حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية

10:27 م الخميس 13 مايو 2021
وزارة الرياضة تصدر تعميمًا بتنظيم عمل حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية

الدكتور أشرف صبحى

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، تعميمًا لجميع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات تضمن التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة خلال الفترة الحالية.

وتضمن التعميم التشديد على الالتزام بتقسيم الحمام الي عدة حارات بما يضمن التباعد الأمن بين الممارسين والمتدربين، وضرورة تواجد المنقذين على أرجاء الحمام؛ بما يضمن السلامة للممارسين، والتعقيم الكامل والمستمر حول ارجاء الحمام وأثناء وبعد التدريب والاستخدام.

كما تضمن التعميم مراعاة الإشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لإشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوي على أن تتحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤلية توفير الإجراءات الإحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين.

وشدد التعميم على جميع المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة بجميع المحافظات على ضرورة اللازم حيال تلك الضوابط والتشديد على تطبيقها بجميع المنشآت الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة مع ضرورة المتابعة والتفقد المستمر لكافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا مع ضرورة موافاة الوزارة باى تجاوزات تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة مديريات الشباب والرياضة الإجراءات الاحترازية
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