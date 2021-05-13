الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان هاتفيًا التهنئة بعيد الفطر
كتب- مصراوي:
تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفياً التهنئة والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيَيْن الله- عز وجل- أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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