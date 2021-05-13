صور.. توزيع الهدايا على الأطفال بمحطة مصر ضمن مبادرة "عيدك عيدنا"
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كتب- أحمد مسعد:
حرص العميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون العامة بوزارة النقل والموصلات، على توزيع الهدايا ضمن مبادرة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" بمحطة سكك حديد مصر.
وشارك في الفعاليات عدد من الشباب المتطوعين من الجمعيات الخيرية والعاملين بهيئة سكك حديد مصر، وسط إجراءات أمنية واحترازية.
ولاقت الفعالية ترحيبا من المسافرين، وسط مطالبات بتكرارها، حيث تنوعت الهدايا التي تم توزيعها على الأطفال ما بين ألعاب ورسومات.
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