ضبط 1310 أقراص مخدرة مع راكب فرنسي بمطار القاهرة

09:05 م الأربعاء 12 مايو 2021
ضبط 1310 أقراص مخدرة مع راكب فرنسي بمطار القاهرة

احباط تهريب أقراص مخدرة مع راكب فرنسي بمطار القاهر

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، أخفاها راكب فرنسي الجنسية بين طيات ملابسه، وذلك فور وصوله من فرنسا لتهريبها، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران رقم MS-800 القادمة من باريس، اشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك فى راكب فرنسي الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص بالأشعة، أفاد بوجود شرائط ذات كثافات متماثلة ومتشابهة، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من معتز محمود مأمور الجمرك وميلاد رسمى مدير الحركة، تبين 1310 أقراص من "ليريكا وكودايين وبريجابالين" مخدرة، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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