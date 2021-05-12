السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الفطر
مصراوي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.
ومن جانبه؛ بادل الرئيس المنفي التهنئة بحلول عيد الفطر مع الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها كل تقدم ورخاء واستقرار.
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