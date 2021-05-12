السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الفطر

08:55 م الأربعاء 12 مايو 2021
السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي اللي

مصراوي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه؛ بادل الرئيس المنفي التهنئة بحلول عيد الفطر مع الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها كل تقدم ورخاء واستقرار.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر محمد المنفي

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: مكانة القدس راسخة في قلب ووجدان كل مسلم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا