بالأسماء.. الأوقاف توافق على تسوية الوضع الوظيفي لـ 447 عاملا بالوزارة



كتب - محمود مصطفى:

وافقت وزارة الأوقاف، على تسوية الوضع الوظيفي لـ 447 عاملا بالمديريات التابعة لها بمحافظات الجمهورية.

ووجهت وزارة الأوقاف، التهنئة للعمال الذين صدرت لهم قرارات تسوية، وهم:



1. فيصل عكاشة حامد على أخصائي شكاوى وعلاقات عامة أسوان

2. محمود عبد العزيز الطيرى اسماعيل أخصائي شئون عاملين أسوان

3. محمود عطيتو يوسف محمد أخصائي شئون عاملين أسوان

4. عبد الرازق محمد السايح عبدالحميد أخصائي شئون عاملين أسوان

5. محمد سيد أحمد محمد أخصائي شئون عاملين أسوان

6. شاذلى على أحمد محمد أخصائي شئون عاملين أسوان

7. عبد الرحمن سعد سيد محمد أخصائي شئون عاملين أسوان

8. عبد الماجد محمد امين بغدادى كاتب ش ادارية رابع أسوان

9. سيد بدوى مصطفى بدوى محقق ثالث أسوان

10. رضا انور عبد الغنى بخيت محقق ثالث أسوان

11. محمد عبده مهلل حسن محقق ثالث أسوان

12. يوسف سيد حسين الجعران محقق ثالث أسوان

13. هانى إسماعيل على هاشم أخصائي شئون عاملين أسيوط

14. ايمن باشا محمد حسين بخيت أخصائي شئون عاملين أسيوط

15. عبد المجيد لطفى عبد المجيد ابراهيم أخصائي شئون عاملين أسيوط

16. امل على عبد المجيد محمد أخصائي شئون عاملين أسيوط

17. محمد أحمد صالح برعى أخصائي شئون عاملين أسيوط

18. محمد جميل حسن محمد أخصائي شئون عاملين أسيوط

19. رجب عبد المنعم أحمد سيد أخصائي شئون عاملين أسيوط

20. زكريا شفيق عبد النصير على أخصائي شئون عاملين أسيوط

21. فرغلى محمود محمد عطية أخصائي شئون عاملين أسيوط

22. مصطفى عبد الحى محمد حسن محقق ثالث أسيوط

23. أحمد محمود محمد منصور محقق ثالث أسيوط

24. محمد مصطفى أحمد شحاته محقق ثالث أسيوط

25. محمد الصادق شعبان عبد الحليم جاد محقق ثالث أسيوط

26. عصمت حسانين عبد الله خالد محقق ثالث أسيوط

27. يوسف عبد الغنى موسى سالم محقق ثالث أسيوط

28. سوسن محمود عبد الحليم رمضان أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

29. اسعد على محمد يحيى أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

30. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

31. ايمن عبد الحميد حسن مرعى أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

32. مصطفى أحمد عبد الفتاح عباس أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

33. سعيد عبد الغنى محمود عبد الغنى أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

34. على عبد العال عبد اللطيف شريف أخصائي شئون عاملين الإسكندرية

35. وائل محمد ابو بكر على فرج باحث ش اوقاف الإسكندرية

36. السيد عبد العال حسن محمد أخصائي شئون عاملين الإسماعيلية

37. أحمد عبد الرازق حامد عبد الرازق اخصائي اجتماعي الإسماعيلية

38. محمود محمد عبد الولى عبد الغنى كاتب ش ادارية رابع الإسماعيلية

39. ياسر محمد عبده محمود كاتب ش ادارية رابع الإسماعيلية

40. أحمد محمد عبد العزيز احمد محاسب ومراجع ثالث الإسماعيلية

41. ياسر حسن أحمد عوض محاسب ومراجع ثالث الإسماعيلية

42. محمد مرسى السيد مرسى محاسب ومراجع ثالث الإسماعيلية

43. محمد جمعه عبد الوهاب قناوي محاسب ومراجع ثالث الإسماعيلية

44. عبده محمد منصور سليمان محقق ثالث الإسماعيلية

45. أحمد محمد عبد العظيم عوض محقق ثالث الإسماعيلية

46. أحمد على نصيرى منصور محقق ثالث الإسماعيلية

47. محمد عبد الجواد مصطفى محمد أخصائي شئون عاملين الأقصر

48. عبد الرازق وهبى أحمد حسين امام وخطيب الأقصر

49. عبد الله سيد صادق رضوان امام وخطيب الأقصر

50. رضوان رشدى محمد حسن كاتب ش ادارية رابع الأقصر

51. خالد السيد محمد ملك كاتب ش ادارية رابع الأقصر

52. منصور ابو الحجاج السيد قناوى محقق ثالث الأقصر

53. وحيد أحمد بسطاوى احمد محقق ثالث الأقصر

54. عبد النبى محمد أحمد صالح محقق ثالث الأقصر

55. هشام هاشم محمد معلا محقق ثالث الأقصر

56. محمود عبد الواحد إبراهيم سيد أخصائي شئون عاملين البحر الأحمر

57. سيد عبد القادر محمود سعيد أخصائي شئون عاملين البحر الأحمر

58. فؤاد فوزى فؤاد عمر باحث ش اوقاف البحر الأحمر

59. أحمد عبد الواحد إبراهيم سيد باحث ش اوقاف البحر الأحمر

60. محمد محمود الريفى عبد المحسن كاتب ش ادارية رابع البحر الأحمر

61. شورى عبد الحميد عبد المقصود متولى كاتب ش ادارية رابع البحر الأحمر

62. مصطفى بكر عبد الوهاب عبدالمتعال كاتب ش ادارية رابع البحر الأحمر

63. محمد حامد محمود على محاسب ومراجع ثالث البحر الأحمر

64. محمد سالم ايوب جاد الله محاسب ومراجع ثالث البحر الأحمر

65. شربات طه محمود على محقق ثالث البحر الأحمر

66. الطيب إسماعيل إسماعيل على محقق ثالث البحر الأحمر

67. على سعد على احمد محقق ثالث البحر الأحمر

68. على حسن على ابو شاكر أخصائي شئون عاملين البحيرة

69. عصام عبادة أحمد عثمان النكلاوى أخصائي شئون عاملين البحيرة

70. عبد السلام إبراهيم عبد السلام سعد أخصائي شئون عاملين البحيرة

71. طاهر محمد عيد على حميدة أخصائي شئون عاملين البحيرة

72. امين محمد امين فرفور أخصائي شئون عاملين البحيرة

73. الشحات جمعه سرور حسين أخصائي شئون عاملين البحيرة

74. عماد رفعت السيد الفخرانى أخصائي شئون عاملين البحيرة

75. ياسر فوزى عبد اللطيف عبد الوهاب أخصائي شئون عاملين البحيرة

76. إبراهيم عبده السيد إبراهيم الامام أخصائي شئون عاملين البحيرة

77. محمد جابر على نوفل أخصائي شئون عاملين البحيرة

78. سامح على ابو النصر عبد الحميد أخصائي شئون عاملين البحيرة

79. وليد محمد كامل حجاج أخصائي شئون عاملين البحيرة

80. مصطفى محمد مصطفى السحماوى أخصائي شئون عاملين البحيرة

81. صبرى عبد الحميد رسلان حسن أخصائي شئون عاملين البحيرة

82. عيد مرسى محمد السيوى أخصائي شئون عاملين البحيرة

83. محمد محمد شحاتة عبد الهادى أخصائي شئون عاملين البحيرة

84. عصام محمد عبد الغفار اسماعيل أخصائي شئون عاملين البحيرة

85. محمود السيد محمد الملا أخصائي شئون عاملين البحيرة

86. امير محمود إبراهيم محمد زغلول باحث ش اوقاف البحيرة

87. باسم السباعى منشاوى محمد غراب باحث ش اوقاف البحيرة

88. أحمد على أحمد عبده باحث ش اوقاف البحيرة

89. محمد تمام إسماعيل فرغلى كاتب ش ادارية رابع البحيرة

90. إسماعيل غنيم إسماعيل العرينى كاتب ش ادارية رابع البحيرة

91. غريب على محمود عبد السيد كاتب ش ادارية رابع البحيرة

92. عبد القادر محمد عبد القادر محمد محاسب ومراجع ثالث البحيرة

93. أحمد محمد جمال محمد الشيخ محاسب ومراجع ثالث البحيرة

94. حربى يحيى زكريا الشافعى محقق ثالث البحيرة

95. أحمد طه إسماعيل على أخصائي شكاوى وعلاقات عامة الجيزة

96. سعد عبد العزيز محروس عبد العزيز أخصائي شكاوى وعلاقات عامة الجيزة

97. بلال راضى الصاوى عبد الهادى أخصائي شئون عاملين الجيزة

98. أحمد على وازن سعيد أخصائي شئون عاملين الجيزة

99. محمد سالم عبد الصابر عبد الله أخصائي شئون عاملين الجيزة

100. مختار مصطفى محمود مصطفى كاتب ش ادارية رابع الجيزة

101. مصطفى على إبراهيم جاد الله كاتب ش ادارية رابع الجيزة

102. حافظ أحمد محمد ابراهيم محاسب ومراجع ثالث الجيزة

103. ياسر على محمد سليمان محاسب ومراجع ثالث الجيزة

104. أحمد محمد أحمد الحريرى محقق ثالث الجيزة

105. اسامة أحمد عبد الله عساكر محقق ثالث الجيزة

106. فودة أحمد عيسى احمد محقق ثالث الجيزة

107. عماد كمال سعد ابو سريع محقق ثالث الجيزة

108. أحمد السيد شعبان يونس محقق ثالث الجيزة

109. سالم عبد الجليل حسين سالم محقق ثالث الجيزة

110. محمد شعبان محمد محمود محقق ثالث الجيزة

111. محمد المحمدى محمد موسى أخصائي شئون عاملين الدقهلية

112. نعيم سعد محمد فرج الله الطنطاوى أخصائي شئون عاملين الدقهلية

113. محمد طه إبراهيم على أخصائي شئون عاملين الدقهلية

114. عبده محمد الظريف يسن المر أخصائي شئون عاملين الدقهلية

115. جمال سرحان عابدين محمد النجار اخصائي اجتماعي الدقهلية

116. العراقى فخرى إبراهيم رزق كاتب ش ادارية رابع الدقهلية

117. ثروت أحمد على جاد محاسب ومراجع ثالث الدقهلية

118. أحمد محمد محمود محمد العراقى محاسب ومراجع ثالث الدقهلية

119. السيد محمد جاد يوسف ابو العز محقق ثالث الدقهلية

120. سامى على متولى عليوة محقق ثالث الدقهلية

121. محمد جابر محمد ابراهيم أخصائي شئون عاملين الديوان العام

122. فوزى السيد محمد ابو جمال أخصائي شئون عاملين الديوان العام

123. أحمد محمود صالح عبد القادر أخصائي شئون عاملين الديوان العام

124. خالد محمد محسن نجم أخصائي شئون عاملين الديوان العام

125. رمزى رمضان محمد حسن أخصائي شئون عاملين الديوان العام

126. نسرين عبد الله زهدى أخصائي شئون عاملين الديوان العام

127. محمود خليل محمود سلامة أخصائي شئون عاملين الديوان العام

128. شعبان محمد السيد على أخصائي شئون عاملين الديوان العام

129. سعد عبد المعبود مرسى حلاوة أخصائي شئون عاملين الديوان العام

130. أحمد عبد الله فرغلى احمد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

131. عاطف محمد أحمد محمد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

132. عبد اللطيف الدرديرى عبد اللطيف حليمة أخصائي شئون عاملين الديوان العام

133. امين عزت محمد امين أخصائي شئون عاملين الديوان العام

134. محمد محمد عبد الرحمن احمد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

135. عمرو محمد أحمد على محمد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

136. محمد هلال أحمد فرج الجندى أخصائي شئون عاملين الديوان العام

137. سامح محمد إبراهيم على أخصائي شئون عاملين الديوان العام

138. اسلام أحمد محمود محمد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

139. محمد على على السيد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

140. السيد محمد إبراهيم سيد احمد أخصائي شئون عاملين الديوان العام

141. عبد المحسن عبد الرحمن عبد المحسن أخصائي شئون عاملين الديوان العام

142. أحمد على سليم على أخصائي شئون عاملين الديوان العام

143. ايمن ممدوح عبد الباسط عبد الغنى أخصائي شئون عاملين الديوان العام

144. حسين عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالكريم أخصائي شئون عاملين الديوان العام

145. كمال حسن سعيد ابراهيم باحث ش اوقاف الديوان العام

146. خيرى أحمد عبد الله ناصر باحث ش اوقاف الديوان العام

147. محمود امام البلاسى عبد العزيز باحث ش اوقاف الديوان العام

148. فؤاد عبد العليم محمد عبد العاطى باحث ش اوقاف الديوان العام

149. عاصم عبد المنعم رشاد ابو راضي باحث ش اوقاف الديوان العام

150. محمود زكريا محمود خضير باحث ش اوقاف الديوان العام

151. إبراهيم منصور إبراهيم منصور باحث ش اوقاف الديوان العام

152. حسن عبد العزيز السيد الشيخ باحث ش اوقاف الديوان العام

153. صلاح رجب محمد حسن باحث ش اوقاف الديوان العام

154. ايهاب على إبراهيم على السايس محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

155. عصام محمد محمد ابراهيم محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

156. السيد محمد فكرى محمد سليم محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

157. إبراهيم محمد أحمد محمد محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

158. محمد فاروق محمد سليم محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

159. ولاء أحمد ابو العلا محمد محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

160. سيد سعيد محمد ادم محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

161. أحمد جلال محمد يوسف محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

162. حسين سعد حسن حسن محقق ثالث الديوان العام

163. ابو زيد رمضان عوض فرج محقق ثالث الديوان العام

164. ياسر السيد عبد التواب عبد الفتاح محقق ثالث الديوان العام

165. حمادة امام حسن احمد محقق ثالث الديوان العام

166. جمال السيد السيد على محقق ثالث الديوان العام

167. محمد أحمد محمد أحمد على محقق ثالث الديوان العام

168. عبد الجيد عبد الفتاح عبد الغنى زهرة محقق ثالث الديوان العام

169. محمد عبد العزيز محمد السيد محقق ثالث الديوان العام

170. محمد عبد الله عبد الرحمن محمد محقق ثالث الديوان العام

171. على هاشم على عبد البر محقق ثالث الديوان العام

172. عبد الله عبد الهادى محمد عبدالرازق محقق ثالث الديوان العام

173. بسام محمد على ابو سعدة محقق ثالث الديوان العام

174. أحمد بدر ابو الفتوح نوار محقق ثالث الديوان العام

175. سرحان صبحى فرحات الننه محقق ثالث الديوان العام

176. أحمد ممدوح عبد الحليم محمد الجندى محقق ثالث الديوان العام

177. هانى صابر سيد احمد محقق ثالث الديوان العام

178. عمر إبراهيم عبد العال عبد الحميد محقق ثالث الديوان العام

179. محمود يوسف عبد اللطيف سليمان محقق ثالث الديوان العام

180. ممدوح أحمد محمد عبد الفتاح محقق ثالث الديوان العام

181. مصطفى فوزى سليمان صقر محقق ثالث الديوان العام

182. السيد محمد على ابراهيم محقق ثالث السويس

183. عبده أحمد عبد الحميد على محقق ثالث السويس

184. عبد الحميد فتحى الصباحى عبد الرحمن محقق ثالث السويس

185. متولى على إبراهيم سلامة محقق ثالث السويس

186. محمد محمد عباس سراج محقق ثالث السويس

187. على مصطفى محمد سالم شعلان أخصائي شئون عاملين الشرقية

188. أحمد حسين عبد الحميد عطية أخصائي شئون عاملين الشرقية

189. محمد هاشم محمد طه ابو المجد أخصائي شئون عاملين الشرقية

190. بلال أحمد عبد الله عبد الرحمن أخصائي شئون عاملين الشرقية

191. علاء محمد محمد إبراهيم الصباغ أخصائي شئون عاملين الشرقية

192. أحمد عثمان عبد الهادى سليمان أخصائي شئون عاملين الشرقية

193. عبد الله السيد عبد الله ابراهيم أخصائي شئون عاملين الشرقية

194. حسينى إسماعيل السيد جمعه أخصائي شئون عاملين الشرقية

195. محمد فوزى سليمان سليمان أخصائي شئون عاملين الشرقية

196. عماد محمد عطية محمد أخصائي شئون عاملين الشرقية

197. رمضان مصطفى سعد السيد أخصائي شئون عاملين الشرقية

198. محمود أحمد إبراهيم محمد أخصائي شئون عاملين الشرقية

199. محمد إسماعيل عبد النبى احمد أخصائي شئون عاملين الشرقية

200. هيثم عبد البديع كامل عبد الله أخصائي شئون عاملين الشرقية

201. محمد أحمد مسيل السيد أخصائي شئون عاملين الشرقية

202. محمد إبراهيم محمد جاد على أخصائي شئون عاملين الشرقية

203. أحمد عبد المقصود محمد عطية أخصائي شئون عاملين الشرقية

204. اكرم عبد الباقى محمد فراج أخصائي شئون عاملين الشرقية

205. أحمد السيد حلبى عطية فياض أخصائي شئون عاملين الشرقية

206. محمد السيد محمد محمد مصطفى أخصائي شئون عاملين الشرقية

207. إبراهيم أحمد إسماعيل السيد أخصائي شئون عاملين الشرقية

208. محمد أحمد حسن زكى أخصائي شئون عاملين الشرقية

209. عاصم محمد رشاد سباعى على أخصائي شئون عاملين الشرقية

210. السيد البدوى حسينى ابراهيم أخصائي شئون عاملين الشرقية

211. عبد المعطى محمد محمد حسين أخصائي شئون عاملين الشرقية

212. محمود الهادى محمود محمد عيسى أخصائي شئون عاملين الشرقية

213. محمد محمد بنوى السيد أخصائي شئون عاملين الشرقية

214. شريف أحمد عبد الظاهر محمد أخصائي شئون عاملين الشرقية

215. اسلام عبد البارى محمد الدماصى باحث ش اوقاف الشرقية

216. اسلام صلاح أحمد على محاسب ومراجع ثالث الشرقية

217. عبد الرحمن محمد محمد سليمان محاسب ومراجع ثالث الشرقية

218. تامر مصطفى عبد الحميد متولى محاسب ومراجع ثالث الشرقية

219. محمد محمد أحمد محمد حسانين محاسب ومراجع ثالث الشرقية

220. حسن صبرى أحمد محمد محاسب ومراجع ثالث الشرقية

221. أحمد امين خطاب عمر محاسب ومراجع ثالث الشرقية

222. أحمد محمد مبروك عليوة شمس الدين محاسب ومراجع ثالث الشرقية

223. فتحى طه محمد عطية محقق ثالث الشرقية

224. عصام إسماعيل غريب اسماعيل محقق ثالث الشرقية

225. حامد مسعد عبد الجيد سالمان أخصائي شئون عاملين الغربية

226. مصطفى محمود السعيد المعصرانى أخصائي شئون عاملين الغربية

227. محمود زكى عبد المعبود سليمان أخصائي شئون عاملين الغربية

228. محمد حسن محمد البنهاوى أخصائي شئون عاملين الغربية

229. محمد محمد محمد عبد الحميد أخصائي شئون عاملين الغربية

230. محمد عبد العاطى على صالح باحث ش اوقاف الغربية

231. محمد عبد الجواد إبراهيم الصواف كاتب ش ادارية رابع الغربية

232. علاء السيد على رضوان محاسب ومراجع ثالث الغربية

233. عبير عبد الرحيم صالح محمد محاسب ومراجع ثالث الغربية

234. السعيد كمال الخضر عمار محقق ثالث الغربية

235. إبراهيم محمد إبراهيم ابو سنة محقق ثالث الغربية

236. فاروق سليمان إبراهيم الفقى محقق ثالث الغربية

237. محمد فرج رمضان على أخصائي شكاوى وعلاقات عامة الفيوم

238. حمادة فتحى سيد محمد أخصائي شئون عاملين الفيوم

239. سيد معوض عبد الواحد عمر اخصائي اجتماعي الفيوم

240. فتحى محمد امام عبد العليم اخصائي اجتماعي الفيوم

241. عمرو عبدالحليم مصطفى عبدالحليم اخصائي اجتماعي الفيوم

242. نادى محمد السيد حسين باحث ش اوقاف الفيوم

243. سعد محمد محمود محمد باحث ش اوقاف الفيوم

244. نادى توفيق عبد الحافظ فرج باحث ش اوقاف الفيوم

245. ايمن جمعه امين فتح الباب محاسب ومراجع ثالث الفيوم

246. ياسر محمد عبد السلام زيدان محاسب ومراجع ثالث الفيوم

247. مصطفى محمد على مصطفى محاسب ومراجع ثالث الفيوم

248. حجاج نور الدين عبد الله جودة محاسب ومراجع ثالث الفيوم

249. مصطفى جمال محمود ابراهيم محاسب ومراجع ثالث الفيوم

250. على عبد العزيز عبد المهيمن شعبان محقق ثالث الفيوم

251. نبيل قرني يونس على محقق ثالث الفيوم

252. محمد جمعه عبد الرحيم محمد أخصائي شكاوى وعلاقات عامة القاهرة

253. محمد السيد أحمد شتا أخصائي شئون عاملين القاهرة

254. ناصر محمد السيد النمروطى باحث ش اوقاف القاهرة

255. إبراهيم السيد أحمد السيد كاتب ش ادارية رابع القاهرة

256. عبد الغفار محمود حسين حسن كاتب ش ادارية رابع القاهرة

257. مراد حمدى محمد ابراهيم محاسب ومراجع ثالث القاهرة

258. عيد رشاد حسن السيد محاسب ومراجع ثالث القاهرة

259. شريف عبد العليم محمد عبدالعاطى محاسب ومراجع ثالث القاهرة

260. محمد سعد محمد عبد الستار محاسب ومراجع ثالث القاهرة

261. ايمن صلاح الدين إبراهيم على محقق ثالث القاهرة

262. رضا سعيد محمد ابراهيم محقق ثالث القاهرة

263. نحمده السيد على احمد محقق ثالث القاهرة

264. رضا رمضان أحمد حسن محقق ثالث القاهرة

265. أحمد عادل عبد الله محمد أخصائي شئون عاملين القليوبية

266. أحمد عبده مصطفى ابو المعاطى أخصائي شئون عاملين القليوبية

267. محمد أحمد جاد ابراهيم أخصائي شئون عاملين القليوبية

268. محمود عبد الفتاح السيد محمد اخصائي اجتماعي القليوبية

269. جعفرحامد عبد الرحمن عبدالغنى اخصائي اجتماعي القليوبية

270. ماهر بدر عبد الحليم عمر اخصائي اجتماعي القليوبية

271. فتوح فتوح السيد على اخصائي اجتماعي القليوبية

272. أحمد معروف إبراهيم عوض كاتب ش ادارية رابع القليوبية

273. عبد الناصر مصطفى موسى رزق محقق ثالث القليوبية

274. ايمن مسعود صادق بدوى أخصائي شئون عاملين المنوفية

275. بشير طه عبد الله شاهين أخصائي شئون عاملين المنوفية

276. محمود محمد غازى كاشف أخصائي شئون عاملين المنوفية

277. اشرف ابو الحديد عفيفى رابح أخصائي شئون عاملين المنوفية

278. أحمد سامى ذكى حسن أخصائي شئون عاملين المنوفية

279. محمد شوقى مصطفى بدوى أخصائي شئون عاملين المنوفية

280. أحمد عبد المنعم أحمد رضوان أخصائي شئون عاملين المنوفية

281. محمد الغريب عبد ربه ابو سليمان أخصائي شئون عاملين المنوفية

282. محمد عبد الله محمد ابو العينين أخصائي شئون عاملين المنوفية

283. محمود شاكر محمد الجندى أخصائي شئون عاملين المنوفية

284. صفوت عبد المجيد محمد باص أخصائي شئون عاملين المنوفية

285. أحمد ماهر محمد مصطفى بدوى اخصائي اجتماعي المنوفية

286. محمد رجب مصطفى ابوالعينين باحث ش اوقاف المنوفية

287. أحمد محمد محمد زاهر كاتب ش ادارية رابع المنوفية

288. محمد السيد عبد المجيد مقلد محاسب ومراجع ثالث المنوفية

289. وليد أحمد محمد ابو النور محاسب ومراجع ثالث المنوفية

290. سلامة عباس مصطفى سليمان محقق ثالث المنوفية

291. محمد بدر ابو الفتوح نوار محقق ثالث المنوفية

292. اسامة على عبد اللطيف عبود محقق ثالث المنوفية

293. هشام جابر عبد العزيز محمد أخصائي شئون عاملين المنيا

294. حمدى عباس محمد موسى أخصائي شئون عاملين المنيا

295. عمرو محمد رياض موسى أخصائي شئون عاملين المنيا

296. محمود مصطفى محمود حسين أخصائي شئون عاملين المنيا

297. أحمد على رمضان ابراهيم أخصائي شئون عاملين المنيا

298. رضا عدوى أحمد عبد الجواد أخصائي شئون عاملين المنيا

299. انور أحمد عثمان احمد أخصائي شئون عاملين المنيا

300. جمال حسن محمد عبد الغنى أخصائي شئون عاملين المنيا

301. عيد كيلانى رشدى مهران أخصائي شئون عاملين المنيا

302. عماد فتحى محمد عبد الحليم أخصائي شئون عاملين المنيا

303. أحمد محمد كمال محمود محمد أخصائي شئون عاملين المنيا

304. عمر سيد عتريس سيد اخصائي اجتماعي المنيا

305. محمد على عبيد دكرورى امام وخطيب المنيا

306. على حسن عثمان قاسم امام وخطيب المنيا

307. جمال عبد السميع أحمد ابو الليل امام وخطيب المنيا

308. شعبان عنتر محمد حسن امام وخطيب المنيا

309. بهاء عبد العزيز أحمد على باحث ش اوقاف المنيا

310. جمال ربيع محمد حسن باحث ش اوقاف المنيا

311. محمد عبد السميع عبد الناصر عبدالسميع محاسب ومراجع ثالث المنيا

312. رجب خلف عبد الرحمن عقباوى محاسب ومراجع ثالث المنيا

313. محمد صابر محمد عبد العليم محاسب ومراجع ثالث المنيا

314. مدحت محمد أحمد حسن محاسب ومراجع ثالث المنيا

315. فرغلى حفظى مهنى رزق محاسب ومراجع ثالث المنيا

316. هيثم محمد على محمد محاسب ومراجع ثالث المنيا

317. اسامة طه رشاد محمود محقق ثالث المنيا

318. حمادة إسماعيل سيد عبدالسلام محقق ثالث المنيا

319. عمرو محمد على حسن محقق ثالث المنيا

320. أحمد محمد أحمد عبد الحفيظ محقق ثالث المنيا

321. ايمن سيد على حسين محقق ثالث المنيا

322. مكرم سيد مصطفى ابراهيم محقق ثالث المنيا

323. حسن محمد مفتاح حسن محقق ثالث المنيا

324. عبد المنعم محمد عبد الناصح شحات أخصائي شئون عاملين الوادي الجديد

325. جميل أحمد يوسف عبد الله أخصائي شئون عاملين الوادي الجديد

326. عثمان محمد أحمد محمد أخصائي شئون عاملين الوادي الجديد

327. جمال الدين على حسن حسنين أخصائي شئون عاملين الوادي الجديد

328. سمير حسين على محمد أخصائي شئون عاملين الوادي الجديد

329. نصر كامل زوام عبد المجيد أخصائي شئون عاملين الوادي الجديد

330. عبد المجيد عبد المنعم مجيد احمد محاسب ومراجع ثالث الوادي الجديد

331. مرفت عبد الحميد أحمد حامد محاسب ومراجع ثالث الوادي الجديد

332. هانى سيد حنفى أحمد جامع محاسب ومراجع ثالث الوادي الجديد

333. حازم على حسن حسانين محقق ثالث الوادي الجديد

334. عبد الفتاح عبادى جاد عبادى محقق ثالث الوادي الجديد

335. رضا عبد الله محمد احمد محقق ثالث الوادي الجديد

336. موفق عبد السلام عبد النبى على محقق ثالث الوادي الجديد

337. محمد حسن محمد ابراهيم محقق ثالث الوادي الجديد

338. محمد عبد ربه أحمد محمد محقق ثالث الوادي الجديد

339. عواطف يوسف محمد احمد محقق ثالث الوادي الجديد

340. عثمان على عثمان حسن محاسب ومراجع ثالث بنى سويف

341. اكرام فاروق ابو زيد محمد أخصائي شكاوى وعلاقات عامة بني سويف

342. أحمد فرح أحمد محمد أخصائي شئون عاملين بني سويف

343. ثابت عبد العظيم محمد محمد أخصائي شئون عاملين بني سويف

344. أحمد محمد فرج عبد الله أخصائي شئون عاملين بني سويف

345. رمضان محمود عبد العليم جمعه أخصائي شئون عاملين بني سويف

346. خالد صابر عبد الحكيم مسعود أخصائي شئون عاملين بني سويف

347. ايمن تهامى عبد الحى احمد أخصائي شئون عاملين بني سويف

348. أحمد مصطفي عبدالموجود علي أخصائي شئون عاملين بني سويف

349. علاء صابر امام عبد الجيد أخصائي شئون عاملين بني سويف

350. رمضان محمد بهجت محمد عبداللطيف أخصائي شئون عاملين بني سويف

351. امل سيد محمود سيد اخصائي اجتماعي بني سويف

352. ايمن اسحق عبد اللطيف سعيد اخصائي اجتماعي بني سويف

353. حامد محمد أحمد محمد امام وخطيب بني سويف

354. محمد طه رزق حسن كاتب ش إدارية رابع بني سويف

355. مصطفي علام سلام جمعه محاسب ومراجع ثالث بني سويف

356. حسين علي عبد القوي مخيون محاسب ومراجع ثالث بني سويف

357. أحمد محمد عبد الحميد ابو السعود محاسب ومراجع ثالث بني سويف

358. عادل شوقى عبد المحسن فداوى محاسب ومراجع ثالث بني سويف

359. منى محمد سامى السيد محاسب ومراجع ثالث بني سويف

360. مصطفى عبد الحميد امين محمد محاسب ومراجع ثالث بني سويف

361. محمد حسنى عبد العال معوض محاسب ومراجع ثالث بني سويف

362. أحمد عبد الحليم محمد احمد محاسب ومراجع ثالث بني سويف

363. سيد حسن زكى عثمان محاسب ومراجع ثالث بني سويف

364. خالد عماد أحمد محمد محاسب ومراجع ثالث بني سويف

365. عايد عبد العظيم سلطان جاب الله محقق ثالث بني سويف

366. مصطفي سيف النصر يونس محقق ثالث بني سويف

367. عبد العظيم محمود محمد محمد محقق ثالث بني سويف

368. أحمد حلمي فتح الباب مرعي محقق ثالث بني سويف

369. فتحية فتحى محمد احمد محقق ثالث بني سويف

370. محمد عبد المولى عبده السيد مطاوع محقق ثالث بور سعيد

371. سمر محمد الغنيمى أحمد حسن محاسب ومراجع ثالث الديوان العام

372. عبد الغنى عبد العزيز مصطفى السيد محقق ثالث بورسعيد

373. ناصر أحمد محمد جاب الله محقق ثالث بورسعيد

374. محسن محروس خليل السيد محاسب ومراجع ثالث جنوب سيناء

375. أحمد محمد محمد خليل السيد محقق ثالث جنوب سيناء

376. محمد ناجى محمد على محقق ثالث جنوب سيناء

377. مجدى حماد على المرسى محقق ثالث جنوب سيناء

378. محمد السيد عبد العاطى جمعه أخصائي شئون عاملين دمياط

379. السيد محمد السيد ناجى محقق ثالث دمياط

380. سامح طلبة نور الدين عبد الحافظ محقق ثالث دمياط

381. على حسنى محمد المهدى محقق ثالث دمياط

382. اشرف كامل أحمد محمد أخصائي شئون عاملين سوهاج

383. اشرف حمدان محمد عبد الله أخصائي شئون عاملين سوهاج

384. منتصر السيد عبد اللطيف ابراهيم أخصائي شئون عاملين سوهاج

385. محمد خلف مبارك على أخصائي شئون عاملين سوهاج

386. شرف الدين عمر ابو ضيف محمد أخصائي شئون عاملين سوهاج

387. جمال إبراهيم أحمد السيد أخصائي شئون عاملين سوهاج

388. محمد السيد محمد السيد أخصائي شئون عاملين سوهاج

389. اسعد عاصم محمد صبرى محمد أخصائي شئون عاملين سوهاج

390. أحمد محمد على سعيد اخصائي اجتماعي سوهاج

391. أحمد متولى رايف السيد محقق ثالث سوهاج

392. مهند محمد ثابت عبد الكريم محقق ثالث سوهاج

393. رشاد محمد على رضوان محقق ثالث سوهاج

394. عاشور عبد الحميد أحمد مصطفى محقق ثالث سوهاج

395. هشام كمال عبد الهادى محمود أخصائي شئون عاملين شمال سيناء

396. أحمد محمد حسين ابراهيم باحث ش اوقاف شمال سيناء

397. محمد محمود محمد عطية محاسب ومراجع ثالث شمال سيناء

398. إسماعيل عبد الرحمن أحمد النطاوى محقق ثالث شمال سيناء

399. عودة شتيوى عودة عواد محقق ثالث شمال سيناء

400. أحمد سالم سليم زايد محقق ثالث شمال سيناء

401. شعبان سليمان عاشور منصور محقق ثالث شمال سيناء

402. محمد جلال عطية ابراهيم محقق ثالث شمال سيناء

403. سهير شلقامى دياب احمد أخصائي شئون عاملين قنا

404. محمود طاهر محمود عبد الحليم أخصائي شئون عاملين قنا

405. عبده على محمد على أخصائي شئون عاملين قنا

406. صلاح محمد عبد الصبور محمد أخصائي شئون عاملين قنا

407. محمد سيد مصطفى احمد أخصائي شئون عاملين قنا

408. محمد صالح محمد احمد أخصائي شئون عاملين قنا

409. عبد الحكم محمد محمد جاد الله أخصائي شئون عاملين قنا

410. حسين مصطفى أحمد احمد أخصائي شئون عاملين قنا

411. جابر عبد الله جابر السيد أخصائي شئون عاملين قنا

412. محمود عبد الرحيم توفيق محمد أخصائي شئون عاملين قنا

413. ابو العباس سيد أحمد محمد أخصائي شئون عاملين قنا

414. سيد محمد محمد طنطاوى محقق ثالث قنا

415. إبراهيم يوسف عبد المريد حامد محقق ثالث قنا

416. علام بخيت علام بخيت محقق ثالث قنا

417. عوض عبد الحميد حمزة الراوى محقق ثالث قنا

418. محروس عبد الراضى ابو الوفا الديب محقق ثالث قنا

419. حسن جابر أحمد جبريل محقق ثالث قنا

420. عمر فتحى محمد عبد العزيز محقق ثالث قنا

421. محمود عبد الحليم محمد الراوى محقق ثالث قنا

422. هانى سيد راشد محمد محقق ثالث قنا

423. أحمد عطا الله محمد محمود محقق ثالث قنا

424. عقيلى عدلى حسن محمد محقق ثالث قنا

425. حمادى عبد الحى حمادى رشوان محقق ثالث قنا

426. محمود منصور حفناوى متولى أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

427. إبراهيم السيد أحمد يوسف أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

428. نادر السيد أحمد الفولى أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

429. خالد أحمد مصطفى قاسم أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

430. حسام محمد إسماعيل الزينى أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

431. صابر على شرف الدين ابراهيم أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

432. امال أحمد على بديوى أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

433. محمد فضل الله حسن النبيل أخصائي شئون عاملين كفر الشيخ

434. اسامة عبد النبى داود حسن اخصائي اجتماعي كفر الشيخ

435. جمال البيلى السيد محمد امام وخطيب كفر الشيخ

436. سعيد محمد محمود شويل باحث ش اوقاف كفر الشيخ

437. اسامة محروس عبد الكريم محمد باحث ش اوقاف كفر الشيخ

438. نادر زين الدين محمد الشهاوى باحث ش اوقاف كفر الشيخ

439. إبراهيم محمد بسيونى محمد كاتب ش ادارية رابع كفر الشيخ

440. صلاح عبد الفتاح أحمد حسين محاسب ومراجع ثالث كفر الشيخ

441. حسام سعد الدسوقى سعد ودن محاسب ومراجع ثالث كفر الشيخ

442. حافظ بدوى أحمد عبده محقق ثالث كفر الشيخ

443. عيد محمد محمد رجب محقق ثالث كفر الشيخ

444. إبراهيم عبد العليم إبراهيم السقا محقق ثالث مرسى مطروح

445. محمد على محمد ابو حسين محقق ثالث مرسى مطروح

446. كامل فتحى كامل السمين محقق ثالث مرسى مطروح

447. محمد على عبد ربه سالم محقق ثالث مرسى مطروح