الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

06:17 م الأربعاء 12 مايو 2021
الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

عاصفة جيومغناطيسية قوية

كتب يوسف عفيفي:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن تعرض الكرة الأرضية لعاصفة جيومغناطيسية قوية.

وقال أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، الأربعاء، تتعرض الأرض الآن لعاصفة جيومغناطيسية قطبية قوية من الدرجة (G3)، مع وصول انبعاث كتلي إكليلي إلى المجال المغناطيسي لكوكب الأرض في وقت سابق اليوم.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن هذا هو نوع العاصفة يمكن أن تنتج أضواء الشفق القطبي وتكون ساطعة فوق وسط أوروبا والولايات الأمريكية، إذا كانت المواقع لا تزال تشهد غروب للشمس.

عاصفة جيومغناطيسية قوية الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة كوكب الأرض

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