أماكن الترفيه والصلاة.. 9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا في العيد

09:56 م الثلاثاء 11 مايو 2021
أماكن الترفيه والصلاة.. 9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا في العيد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

قرارت عدّة اتخذها مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المختلفة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أن غدًا الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية، وأن بعد غدٍ الخميس 13 مايو، هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتشمل هذه القرارات:

1- غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، ويستمر ذلك حتى 21 مايو الجاري.

2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

3- التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر، اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام.

4- حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، حتى 21 مايو الجاري .

5- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.

6 - عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

7 - إعلان المحافظات غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه خلال إجازة عيد الفطر.

8 - غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات خلال إجازة عيد الفطر.

9 - استمرار عمل المخابز في كل أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.

مجلس الوزراء فيروس كورونا قرارات حكومية غلق المحال التجارية عيد الفطر أماكن الترفيه صلاة العيد

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