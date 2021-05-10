أحلى كمبوند.. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو للشقق البديلة لأهالي المناطق العشوائية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، مقطع فيديو للإسكان البديل للمناطق العشوائية.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك: "أحلى كمبوند، مشروع إسكان بديل العشوائيات، اللي تم تنفيذه فى مدينة حدائق أكتوبر، جودة حياة المصريين".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الاسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مدينة حدائق أكتوبر لأهالينا سكان المناطق العشوائية بالجيزة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعداداً لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى الوحدات السكنية التى تم تأثيثها في إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، قائلاً: "نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليًا من التجهيزات والتأثيث الذي يرتقي لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أنه يتضمن تنفيذ 104 عمارات ضمن الإسكان الإجتماعي ذى الطابع الحديث، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن نسب الإنجاز بالمشروع تبلغ حالياً 98%، كما تم الإنتهاء من جانب كبير من أعمال المرافق مثل: الصرف، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، والطرق.