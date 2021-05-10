رئيس الوزراء: غلق كلي وجزئي لشارع الهرم أثناء تنفيذ الخط الرابع للمترو

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن محور محمد أنور السادات سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتم إجراء الغلق الكلي والجزئي لبعض قطاعاته، وذلك أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وأضاف أنه يسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبرى الطالبية، خدمة للمواطنين، وتسهيلًا لحركتهم للوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وارض اللواء، والبراجيل، والوراق، حيث أنه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادي، فضلًا عن دور هذا المحور البيئى، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التي يخدمها، مطالبا بالإسراع فى معدلات التنفيذ، بما يسهم في دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا).

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، حيث أشار إلى أن محور محمد أنور السادات، يعد محورًا موازيًا لشارع الهرم، وأن تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة به بلغت نحو 100 مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، وذلك بطول 800 م اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد 5 حارات بعرض 17.5م للاتجاه الواحد، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض 1.5م وأرصفة جانبية 1.5م، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400 م، وعرض حارتين مرويتين 7 م، مضيفًا أن محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول 2.2 كم بعرض 17.5م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض 2م، ويتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا"، عند مسجد خاتم المرسلين.