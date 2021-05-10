تركي آل الشيخ يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل

(مصراوي):

أعلن الإعلامي عمرو أديب، تبرع المستشار تركي آل الشيخ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه - بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري، لحملة علاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل.

وقال أديب، في تصريحات له عبر برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، إن التبرع ليس الأول لآل الشيخ، إذ سبق له التبرع قبل أكثر من عام لصالح المستشفى ذاته.