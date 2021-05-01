أول تعليق من غرفة المنشآت السياحية على إغلاق كافيه التجمع

كتب- يوسف عفيفي:

علق عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، على إغلاق أحد الكافيهات السياحية الشهيرة بمنطقة التجمع الأول التابع لشقيق مذيعة ومقدمة برامج.

وقال المصري في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن سبب الإغلاق يرجع إلى مخالفة الكافيه للإجراءات المتبعة، وتقديم الشيشة "للزبائن"، موضحًا أنها ممنوعة، مما استدعى تطبيق قرارات وزارة السياحة بالغرامة والغلق.

وأوضح أن الإغلاق سيكون لفترة مؤقتة تقدر بـ3 أيام أو أسبوع ويفتح مرة أخرى، وإذا عاود المخالفة مرة أخرى يترك القرار لوزير السياحة إما الإغلاق لمدة عام أو سحب الترخيص بشكل كامل، لافتًا إلى أن الغرامة تبدأ من 4 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.

وحول استدعاء الغرفة لصاحب المنشأة للتحقيق معه، أوضح المصري، أن الغرفة لم تستدعيه للتحقيق، كون الأمر ليس له علاقة به كعضو في الغرفة ما دام يمتلك الكافيه أو هو الممثل القانوني له.

وتابع المصري: "هناك شقين في الواقعة، الأول أن تقديم الشيشة مخالف ويعاقب عليها، والآخر أن هيئة المرافق لا تعترف بترخيص السياحة، ويجب أن يحصل على تصريح من المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي دي نقطة الخلاف التي صنعت المشكلة".

وأضاف: "التحقيق يتم أولًا من جانب الشرطة المصرية، ثم يتم التحويل على شرطة السياحة والآثار ونيابة السياحة، التي تقرر إذا كان مخطأ من عدمه".

وأشار المصري، إلى أن غرفة المنشآت السياحية، لم تستدع صاحب المنشأة للتحقيق معه، لأنه مقر بالمخالفة كونها واضحة بتقديم الشيشة.

وأصدر جهاز القاهرة الجديدة، قرارًا بتشميع مقر الكافيه، بعد أن داهمت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة مقر الكافيه وتشميعه لارتكابه بعض من المخالفات.

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