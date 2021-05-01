"ليس بسبب الشيش فقط".. جهاز "القاهرة الجديدة" يكشف مفاجأة بشأن كافيه التجمع الشهير

09:10 م السبت 01 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل إغلاق وتشميع مطعم "بلكونة" بالتجمع الأول.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تم إغلاق وتشميع مطعم وكافيه بلكونة لعدة أسباب، عبارة عن تحويل البدروم المخصص جراج إلى مطبخ للمطعم، بجانب العمل دون ترخيص.

وتابع رئيس الجهاز: "قرار الإغلاق صادر منذ 11 مارس الماضي وبمجرد انتهاء الدراسة الأمنية تم تنفذ قرار الغلق والتشميع".

وأوضح أنه كان يوجد واقعة أخرى منذ يومين، عبارة عن رصد تشغيل عدد من الشيش داخل المطعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك، لكن واقعة الشيش تختلف عن مخالفات الغلق والتشميع.

وأكد أنه تم رفع عدادات الكهرباء من المطعم ولو تم تشغيله بعد ذلك سيتم عمل جنحة فض أختام بخلاف سرقة تيار كهربائي.

ولإعادة تشغيل المطعم مرة أخرى قال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، لا بد من تصويب هذه الأخطاء والإحضار إلى الجهاز وتحقيق دفاع مدني واستكمال إجراءات رخصة التشغيل.

القاهرة الجديدة مخالفات ترخيص كافيه التجمع الشيشة أمين غنيم

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