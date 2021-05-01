ترويج للسياحة المصرية عالميًّا.. "سياحة النواب" تشيد بنشر السفارة الأمريكية صورة للأهرامات من الفضاء

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التقاط وكالة الفضاء "ناسا" صورة لمشهد الأهرامات الثلاثة من الفضاء، وحرص السفارة الأمريكية في القاهرة على الإعجاب بصورة تنقل جانبًا من الحضارة الفرعونية في مصر، أكبر دعاية ترويجية للسياحة والآثار المصرية عالميًّا، حتى تستعيد السياحة المصرية مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وطالب إدريس، في بيان له اليوم السبت، وزارة السياحة والآثار وجميع وسائل الإعلام، بإعطاء أكبر اهتمام بمثل هذه القضايا؛ لتسليط الضوء عليها عالميًّا باعتبارها من أهم الوسائل غير التقليدية للترويج للآثار والحضارة الفرعونية التي تحظى بأكبر اهتمام لدى العالم كله