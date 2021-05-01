يبدأ بعد قليل.. ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

12:45 م السبت 01 مايو 2021
يبدأ بعد قليل.. ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ظهر اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بدون حضور شعبي وجماهيري.

وأعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية برنامج احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة على النحو التالي:

١:٣٠-١:٣٣ صلاة افتتاحية:

القس عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة

١:٣٣-٢:٠٠ ترانيم:

المرنم ريمون رفعت وفريق الهيئة القبطية الإنجيلية

٢:٠٠-٢:١٠ كلمة القس يوسف سمير - راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

٢:١٠-٢:٢٠ ترانيم: المايسترو ناير ناجي وسوبرانو دينا إسكندر

٢:٢٠- ٢:٢٣ قراءة كتابية: القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي

٢:٢٣-٢:٥٠ كلمة الشكر وكلمة الدكتور القس أندريه زكي-

رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر

٢:٥٠ -٣:٠٠ ترانيم

كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية احتفال الطائفة الإنجيلية عيد القيامة

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