تبدأ بالنموذج وتنتهي بخطابات المرافق.. 7 خطوات لاستخراج ترخيص بناء جديد

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم السبت 1 مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.

ويتم تطبيق هذه الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وجاءت خطوات استخراج ترخيص بناء على النحو التالي:

1- حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة.

2- يقوم المواطن بالتعاقد مع مكتب هندسي أو مهندس لإعداد ملف الرخصة، وكذا التعاقد مع مكتب هندسي أو بيت خبرة هندسي لإعداد ملف التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء الموحد، وفق البيان الي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي بناء على التوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفيا كافة البيانات والمستندات.

4- يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

5- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.

6- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقا للطلب المعد لذلك على أن يتولى المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خطة التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

7- حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق.

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