25 ألف دولار.. فتح باب التقدم لجائزة "الإلسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز

10:35 ص السبت 01 مايو 2021
25 ألف دولار.. فتح باب التقدم لجائزة "الإلسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز

جائزة الإلسكو - حمدان

كتب- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – إيسيسكو)، عن فتح باب التقدم لجائزة (الإلكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين المتميزين في الميدان التربوي على مستوى الوطن العربي، فضلا عن التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى توفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وكذلك توفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهني للعاملين في الميدان التربوي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين في الميدان التربوي على مستوى العالم العربي.

ويُمنح الفائز مكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أو ما يعادلها وشهادة تقدير وكأس التميز.

لمزيد من المعلومات حول شروط الجائزة ومجالاتها وآليات التقديم، يرجى الاطلاع على دليل الجائزة، والمذكرة التعريفية على الروابط التالية:

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وعلى من يريد التقدم لهذه الجائزة، يرجى إرسال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال البريد الإلكتروني التالي: www.he.ae قبل موعد غايته 1 سبتمبر 2021.

البحث التربوي المتميز لبحث التربوي المتميز اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الإلكسو

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