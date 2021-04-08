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آلاف الزائرين يتوافدون على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

08:29 م الخميس 08 أبريل 2021
آلاف الزائرين يتوافدون على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

(مصراوي):

توافد على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، آلاف الزائرين من المصريين والأجانب لزيارة المتحف ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزي به من قطع أثرية من عصور ما قبل التاريخ وحتي الوقت الحاضر، وذلك لليوم الخامس على التوالى منذ افتتاح قاعتى المومياوات والعرض المركزي بالمتحف واستقباله لموكب المومياوات الملكية يوم السبت الماضي.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن عدد تذاكر دخول المتحف التي يتم بيعها في اليوم الواحد يتراوح ما بين ١٣٠٠-٣٠٠٠ تذكرة، هذا بالإضافة إلى الزائرين المصرح لهم بدخول المتحف مجانا من كبار السن المصريين "فوق سن ٦٠" والأطقم الطبية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من ١٢ سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار، ليصل عدد الزائرين في اليوم الواحد الى ٧٠٠٠ زائر.

وقد وافق مجلس إدارة هيئة المتحف على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين من يوم 4 أبريل وحتي ١٧ أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي.

جدير بالذكر أنه يتم حالياً تجهيز قاعة المومياوات بالمتحف لوضع المومياوات الملكية التي استقبلها المتحف داخل فتارين العرض الخاصة بها، على ان يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم ١٨ إبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.

متحف الحضارة زوار المتحف الفسطاط موكب المومياوات الملكية

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