لم نرصد أعراضًا جانبية.. وزيرة الصحة تعلق على لقاح أسترازينيكا
كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لم ترصد أي أعراض جانبية غير متوقعة على المواطنين الذين حصلوا على لقاح استرازينكا.
وشددت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، على أن الإصابات بجلطات الدم التي تم رصدها في أوروبا لا ترتبط بالحصول على اللقاح في حد ذاته.
وأكدت الوزيرة أن اللقاح آمن، مناشدة المواطنين بعدم التخوف من الحصول عليه.
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