الزراعة: انطلاق الدورة الـ27 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت فعاليات الدورة الـ27 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة كل من الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والممثل الوطني لرئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمصر، والأمين التنفيذي نبيل بن خاطرة، ومجلس إدارة المرصد.

واستعرض الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال كلمة مصر، التقرير العملي لإنجازات المرصد والتقرير المالي خلال عام 2020، إضافة إلى عرض برنامج العمل للعام للمرحلة القادمة، والذي تناول العديد من المشروعات، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والمحافظة على خصوبة التربة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الدول الأفريقية أعضاء المرصد.

وقال سامي أبورجب، ممثل مصر في مرصد الصحراء والساحل، إن الاجتماع أسفر عن إقرار العديد من المشروعات بالدول الأعضاء ومنها مصر خلال المرحلة القادمة في مجالات اهتمام المرصد والدول الأعضاء، مضيفًا أنه سيتم عقد الاجتماع القادم بمصر في مارس 2022.

جدير بالذكر أن المرصد يعد منظمة دولية ذات مجال أفريقي ويسهم في تدعيم الشراكة حول التحديات ذات العلاقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتغيرات المناخية بمنطقة الصحراء والساحل، ومقرها تونس العاصمة، ويضم 26 بلدًا أفريقيا و7 بلدان غير أفريقية (أوروبية بالإضافة إلى كندا)، و13 منظمة إقليمية تمثل شرق أفريقيا وشمالها وغربها، و4 منظمات أممية (تابعة للأمم المتحدة)، و3 منظمات غير حكومية.​