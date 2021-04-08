رئيس هيئة الاستثمار يلتقي ممثلي الشركات الإماراتية لبحث فرص الاستثمار داخل مصر

كتب- محمد غايات:



توجه المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ‏‎عقب زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الاستثمار.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مجموعة من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الإماراتية العاملة في العديد من مجالات الاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري، على رأسهم جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى جانب عدد من مسئولي كبرى الشركات الإماراتية، والتي تتضمن مجموعة "البروج" و"روتانا" للفنادق و"دبي للاستشارات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب تنمية الصناعة، ومركز الإمارات للتجارة، وبحضور شريف البديوي، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما التقى رئيس هيئة الاستثمار، المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لشركة "ياس" القابضة، والتي تهتم بالاستثمار في القطاع الزراعي خاصة التمور، وغيرها من الصناعات الغذائية والدوائية، حيث تم التأكيد على دعم الهيئة لكافة خطط الشركة المستقبلية في المشروعات التي تهتم بتنفيذها في مصر.

وعقد عبدالوهاب، لقاءً مع سعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بييد"، وجلال كليب، رئيس مجلس إدارة شركة "old bridge"، وعبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، وأبوبكر صديق الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، ‏‎حيث تم التباحث حول آلية التعاون خلال المرحلة المقبلة، وخطط استثمار تلك الشركات بمصر في المجالات المختلفة، والتي تتضمن قطاعات الصناعة والتجزئة والتطوير العقاري والقطاع التعليمي، حيث تبادل الطرفان أهم الفرص الاستثمارية في مصر.

كما اجتمع عبدالوهاب مع خليفة الرميثي، المدير التنفيذي للاستثمارات في شركة "ADQ" القابضة، والتي تضم محفظتها العديد من النشاطات والقطاعات المتنوعة وتهتم بالاستثمار في مصر في العديد من المجالات أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية كما تدرس الدخول في شراكات مع مشروعات قائمة في القطاعات ذات الاهتمام.

وتضمنت اللقاءات، عقد لقاء مع مسئولي شركة "أرثر ماكنزي" لمناقشة موقف المشروعات التي تم عرضها على الشركة في مجال التطوير الصناعي الذي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر، كما تم عقد لقاء مع فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة "دبي لتنمية الصادرات"، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، حيث تم الاتفاق على تكثيف التعاون الإقليمي بين الهيئة والوكالة.