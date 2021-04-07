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غدا.. وزيرة الصحة تستعرض مستجدات" كورونا" في مؤتمر صحفي

09:16 م الأربعاء 07 أبريل 2021
غدا.. وزيرة الصحة تستعرض مستجدات" كورونا" في مؤتمر صحفي

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر غد الخميس، مؤتمرا صحفيا لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وتتناول الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي، الإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وإصدار الشهادات إلكترونياً، مؤكدة على ربطها بـ المجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الكول كونفرانس" مع الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين عن تنفيذ مبادرتي رئيس الجمهورية "للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، و"العناية بصحة الأم والجنين".

هالة زايد مؤتمر صحفي وزيرة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا

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