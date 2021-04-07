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نائب وزير خارجية أوكرانيا وسفيرها بالقاهرة يزوران منطقة أهرامات الجيزة

08:11 م الأربعاء 07 أبريل 2021
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كتب – يوسف عفيفي:

استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة، نائب وزير خارجية أوكرانيا، وسفير أوكرانيا بالقاهرة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث زاروا الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبو الهول.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص جميع زائري مصر من جميع أنحاء العالم على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة المتبقية من عجائب الدنيا للعالم القديم.

وحرص نائب وزير خارجية أوكرانيا، على التقاط الصور التذكارية، معربًا عن إعجابه بهذه المنطقة الأثرية وسعادته بزيارتها والتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة.

منطقة الأهرامات سفير أوكرانيا الاثار المصرية أبو الهول

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