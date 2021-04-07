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سد النهضة.. مفاوض سوداني سابق يكشف سيناريوهات الأزمة بعد فشل مفاوضات كينشاسا

04:16 م الأربعاء 07 أبريل 2021
سد النهضة.. مفاوض سوداني سابق يكشف سيناريوهات الأزمة بعد فشل مفاوضات كينشاسا

سد النهضة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي وممثل الخرطوم السابق في مفاوضات سد النهضة، إنه لا خيار أمام السودان ومصر سوى تدخل مجلس الأمن لوقف أنشطة إثيوبيا في السد بما في ذلك الملء الثاني لحين الوصول إلى اتفاق ملزم يرضي الدول الثلاث.

وأشار خبير التفاوض الدولي، لمصراوي، إلى أنه في حال فشل الخيار الخاص باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوقف عمليات بناء السد، لن يكون هناك أي خيار آخر سوى الحل العسكري، في ظل رفض إثيوبيا التوصل إلى اتفاق ملزم.

كانت مصر أعلنت أمس الثلاثاء، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وفنّد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة، وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث".

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.

سد النهضة الدكتور أحمد المفتي مفاوضات كينشاسا السودان مجلس الأمن إثيوبيا مصر

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