السيسي يصل مقر مشروع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية
كتب- مصراوي:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.
يُهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.
وسيعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.
ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.
الخبر التالى:بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
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