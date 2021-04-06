أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بقيمة 25 مليار ين.. الحكومة توافق على قرض ياباني لتطوير قطاع الكهرباء

03:51 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
بقيمة 25 مليار ين.. الحكومة توافق على قرض ياباني لتطوير قطاع الكهرباء

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين يابانى، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والمُوقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2020، بحسب بيان مجلس الوزراء.

اجتماع مجلس الوزراء قطاع الكهرباء قرض ياباني

الخبر التالى:

"الكهرباء": توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات -صور
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفاوضات سد النهضة.. خبيران يشرحان خطورة رفض إثيوبيا لمطالب القاهرة والخرطوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا