بقيمة 25 مليار ين.. الحكومة توافق على قرض ياباني لتطوير قطاع الكهرباء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين يابانى، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والمُوقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2020، بحسب بيان مجلس الوزراء.