أول يوم رمضان.. قرارات عاجلة من محافظ القاهرة "غرامات وغلق فوري"



كتب- محمد نصار:



قدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التهنئة لمواطني العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها .



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".



وأكد اللواء خالد عبدالعال، على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين .



كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.



ووجه عبدالعال، رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية .



كما أكد محافظ القاهرة، على متابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتباراً من ١٧ أبريل ٢٠٢١، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة ، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها .