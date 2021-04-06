وزير الزراعة: دخول أول شحنة برتقال مصري إلى الأسواق اليابانية

كتب- مصراوي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دخول أول شحنة برتقال إلى اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني، واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، والتي تعتبر هي الأصعب على مستوى العالم.



وأضاف القصير، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح، وجاءت كلها مطابقة لكل الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية، وذلك بشهادة اليابانيين الذين أشادوا بالمنظومة الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات.

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وأشار وزير الزراعة إلى أنه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني؛ حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان، والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية.

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‏وقال د.أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن فتح السوق اليابانية بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيره في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرًا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية، واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات، كالمركز الأول عالميًّا في تصدير البرتقال.



جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي فتح الأسواق اليابانية لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة.