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القوى العاملة: تعيين 785 شابًا في الغربية منهم 5 من ذوي الهمم

08:17 م الإثنين 05 أبريل 2021
القوى العاملة: تعيين 785 شابًا في الغربية منهم 5 من ذوي الهمم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

(مصراوي):

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 789 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، في محافظة الدقهلية، منهم 5 من ذوي الهمم، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3712 شاباً منهم 24 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ8 عمال، و8000 جنيه لـ5 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 54 عاملًا جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة المؤهلات العليا محافظة الدقهلية العمالة غير المنتظمة

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