​رئيس "قناة السويس": الهيئة قدمت نموذجًا للعالم في إدارة الأزمة

(مصراوي):

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة آمنة وستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا بسواعد وجهود أبنائها، مشدد على حرص الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المهمة تعليقًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال تغطيتها لحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفرجيفن".

وشدد ربيع في بيان له اليوم الاثنين، على أن هيئة قناة السويس ‏لم تدخر جهدًا، لضمان انتظام حركة الملاحة في القناة، حيث تعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان" بالإضافة إلى 15 قاطرة من قاطرات الهيئة، بمشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة من إداراتها المختلفة كانوا على قدر الحدث وتعاملوا باحترافية ومهنية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية، قدمت للعالم نموذجًا فريدًا في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

ووجّه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بانتظام حركة الملاحة بالقناة كسابق عهدها، مؤكدًا أن هذا الحادث ما هو إلا حادث عارض تعاملت معه هيئة قناة السويس وفق مقتضيات إدارة الأزمة، ونجحت في تخطيه خلال وقت قياسي دون اللجوء لخيارات وحلول قد تستغرق وقتاً طويلاً أو تسفر عن خسائر ببدن السفينة وما تحمله من بضائع.