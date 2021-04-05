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فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 52

04:52 م الإثنين 05 أبريل 2021
فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 52

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- مصراوي:

تفتح الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بأرض المعارض بالتجمع الخامس، من يوم 4 أبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل.

وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت، ومرفق كراسة شروط الاشتراك.

تنعقد هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقي شخصية المعرض لهذا العام. والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

كما يستمر المعرض هذا العام في الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج

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