بمصروفات 238 ألفا.. أكاديمية الطيران: دفعة جديدة للالتحاق بالمراقبة الجوية
كتب- محمد عبيد:
أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن استقبال دفعة جديدة الـ 84 بكلية المراقبة الجوية التابعة للأكاديمية، وذلك للالتحاق بالبرنامج المتكامل التي تدرسه الأكاديمية ضمن برامج كلية المراقبة.
وأوضحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن هناك عدة شروط من أجل الالتحاق بالبرامج، تنطبق على خريجي دفعة 2019، أبرزها ضرورة الحصول على مؤهل عالي، وإجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وتحديد الموقف التجنيد.
وأعلنت الأكاديمية، قبول الكلية شباب من الجنسين، ولكن شرط ألا يزيد السن عن 28 عاما، موضحه أن مدة دراسة البرنامج المتكامل 18 شهراً.
وأشارت الأكاديمية، إلى أنه يتم سحب الملفات من مقر الأكاديمية بمطار أكتوبر طريق الواحات أو الشركة الوطنية للملاحة الجوية، وتكون تكلفة سحب الملف 550 جنيها، ومصاريف البرنامج في حدود 238000 ألف جنيه.
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