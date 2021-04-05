وزير الإنتاج الحربي يدعو الشركات البلجيكية إلى المشاركة في معرض "EDEX 2021"

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي لدى مصر، الوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح مرسي، في بيان له اليوم الإثنين، أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبَين المصري والبلجيكي بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض القدرات والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتمت مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون فيها مع الشركات البلجيكية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدَين العسكري والمدني.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلجيكية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي، تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية، وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية، والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، الدعوة إلى الشركات البلجيكية للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأكد فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي لدى مصر، أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت في التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفًا أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين بلجيكا ومصر؛ خصوصًا أن البلدَين يتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلجيكا.

وأشاد كورنيه بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، مشيدًا بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، بالإضافة إلى عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العديد من المدن الذكية.

وأثنى السفير البلجيكي على خروج موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بهذه الصورة المشرفة، والتي تعد فخرًا لكل مصري والإنسانية كلها.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية بين الجانبين؛ للوقوف على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع، وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.