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بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان

07:16 م الأحد 04 أبريل 2021
بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل معرض أهلًا رمضان.

وتنطلق معارض "أهلًا رمضان"، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم 12 أبريل الجاري، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

مصطفى مدبولي معرض أهلًا رمضان مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

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