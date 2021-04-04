نقطة تحول في الترويج السياحي.. برلماني يشيد بالاهتمام العالمي لنقل المومياوات الملكية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام الكبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية بتسليط الضوء على الحدث التاريخي بنقل مومياوات 22 ملكًا وملكة من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، بمثابة نقطة تحول مهمة في ترويج الإعلام العالمي للسياحة والآثار لمصرية؛ حيث إن طقوس الدفن عند قدماء المصريين لطالما كانت مجال اهتمام ودراسة عالمية للمجتمع الحديث.

وتوقع رمزي، في بيان له اليوم الأحد، أن تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة وبعد هذا الحدث التاريخي المصري، والذي تابعه العالم على الهواء مباشرة، تدفقًا للسياح من مختلف العالم؛ حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية؛ خصوصًا أن الإعلام العالمي أكد أن مصر قدمت عرضًا لا مثيل له.

وتوجه النائب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، على النجاح الكبير الذي حققته مصر من وراء هذا الإنجاز العالمي الكبير، والذي أظهر للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد رمزي، على أن إقامة مصر هذا الحدث الكبير في وقت أغلق فيه العالم على نفسه كل الأبواب بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، يؤكد أن مصر منفتحة اقتصاديًّا وسياحيًّا وتنمويًّا، وأنها تختلف عن العالم كله؛ خصوصًا بعد النجاح الكبير له، بما يدل على أن مصر تسير في الطريق السياسي والاقتصادي والاستثماري والسياحي الصحيح، بإقامة مثل هذه المهرجانات التي تابعها العالم كله على الهواء مباشرة.​