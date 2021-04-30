إجراء عاجل من مترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب - أسامة علي:

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، تخفيض سرعة قطارات المترو إلى 60 كم/ ساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال بكير في بيان له، الجمعة، إن إدارة هندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجهت بتخفيض سرعة قطارات الخط الأول والثانى خارج المحطات النفقية، من سرعة ٨٠ كيلو الى سرعة ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة .