الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

08:14 ص الجمعة 30 أبريل 2021
الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم ١١ لسنة ٢٠١٨.

وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.​

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