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وزير القوى العاملة يسلم 4935 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بقنا

04:13 م السبت 03 أبريل 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، يرافقه محافظة قنا اللواء أشرف الداودي، 4935 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور نواب البرلمان بقنا، والدكتور بركات حسانين مستشار شيخ الأزهر، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير في مستهل كلمته، إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير، أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة ، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وأكد سعفان، أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا في الجزء الخاص به والقطاع الذي يتناوله.​

وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة بوليصة تأمين تكافلي محمد سعفان

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