وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان مجمع الكليات الجديد بأبيس

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال الإنشاءات للمباني الجديدة لكليات الجامعة بمنطقة أبيس، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن إنشاء مشروع جامعة الإسكندرية الجديد ، يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات، وتنويع الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من خلال الشراكات مع كبرى الجامعات الدولية، بما يجعلها ذات تنافسية عالمية، وأكد عبد الغفار علي أهمية الموقع الاستراتيجي للمجمع الجديد من حيث قربها من كافة الخدمات ويعتبر امتدادًا جديداً للجامعة فى منطقة لوجيستية جديدة بمحافظة الإسكندرية ، مؤكدا أن إنشاء ذلك المجمع سيحدث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعى داخل المحافظة، من خلال توفير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وغير نمطية تواكب سوق العمل المحلى والدولي والإقليمي.

وأطلع رئيس جامعة الإسكندرية وزير التعليم العالي على الموقف التنفيذى للمشروع والتصميمات الإنشائية والهندسية للجامعة وبرامجها الدراسية، مؤكدا علي أهمية الإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية للمشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتكون ذات تصميم معماري متميز يواكب الثورة الصناعية ، وضمان كافة عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمية لتخريج وإعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة ليكون مجمع الكليات الجديد smart campus و green campus.

وشهدت الزيارة عرضًا تقديميا مصورا، قدمه المهندس محمد نصر، استشاري المشروع، عن التصميمات الإنشائية والهندسية للجامعة ومخطط المجمع الجديد الذي يضم مركز جامعة الإسكندرية للمؤتمرات و 16 مبني، ومركز solar energy والمكتبات المركزية وقاعات التدريس السنوية والرئيسية، والمتحف، ومركز طبي متكامل، والمراكز البحثية وأكاديمية للمبدعين ومركز للابتكار وريادة الأعمال، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، ومدارس الجامعة التي تشرف عليها الجامعة ومجمع رياضي.