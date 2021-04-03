ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان، بمقعد نقيب الصحفيين بحصوله على 1965 صوتا.

وفاز بمقاعد العضوية فوق السن إبراهيم أبو كيلة، بحصوله على 1277 صوتا، ومحمد خراجة وحصل على 1338صوتا، فيما حصل الزناتي على 1201 صوتا.

وبالنسبة لمقاعد تحت السن ففاز أيمن عبدالمجيد بحصوله على 1864 صوتا، ودعاء النجار بـ1078 صوتا، ومحمد سعد عبد الحفيظ 1045 صوتا.

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