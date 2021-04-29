الشعب الجمهوري: وزير الخارجية عرض على مجلس الشيوخ موقف مصر من القضايا الإقليمية

(مصراوي):

‎‎قال المهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جاء في إطار التنسيق الدائم بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة على الصعيد الدولي والإقليمي.

‎وأكد المهندس حازم عمر أن الاجتماع الذي استغرق ساعتين مع وزير الخارجية تم خلاله تناول أهم القضايا الراهنة وعلى رأسها قضية سد النهضة والموقف الإثيوبي وانعكاسات سياسة التعنت الإثيوبي وتصرفه الأحادي على مستقبل التنمية والاستقرار للقرن الأفريقي ودول شرق القارة الأفريقية، وكذلك تم استعراض أهم القضايا الإقليمية والشرق اوسطية وتطورات الوضع في شرق وجنوب البحر المتوسط وتطرق أيضا إلى الجهود المصرية في المصالحة الفلسطينية ومساعدة مصر للأشقاء الفلسطينيين في إجراء انتخاباتهم التشريعية والرئاسية في أجواء توافقية لكافة الفصائل الفلسطينية.

‎وأكد المهندس حازم عمر أن الاجتماع أظهر قبولا وتوافقا بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ووزارة الخارجية نحو الرؤى والسياسات تجاه تلك القضايا المختلفة وأسفر عن دعما كبيرا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمختلف اتجاهاتهم الحزبية والأيديولوچية لخطوات وسياسات وزارة الخارجية تجاه تلك التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

‎كما أوضح المهندس حازم عمر أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست دولة جامدة، وإنما دولة تتمتع بديناميكية سياسية كبيرة ولها تأثير بارز في محيطها القاري وثقل في محيطها الإقليمي مما يجعلها في موقع فريد من حيث أهميتها الإستراتيجية وتنوع أدوارها في حفظ الأمن والاستقرار الدولي.

‎واختتم تصريحاته بأن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعها مع وزير الخارجية سامح شكري إلى دعم السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها في حال تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر أو ضرر جسيم إزاء أي تصرفات أحادية من الدولة الإثيوبية في ملئ وتشغيل سد النهضة.