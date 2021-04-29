الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال بن الحسين

(مصراوي):

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الأمير محمد بن طلال بن الحسين، عم ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وممثله الشخصي.

وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي: "فقدت الشقيقة الأردن أحد أبرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رمز وطني حكيم منح عمره لخدمة وطنه على مدار عقود ساهم خلالها في تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده".

وأضاف المتحدث: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ينعى باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومة الأمير محمد بن طلال، ليعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الأردني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

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