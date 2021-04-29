بينهم شاب.. وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ496 شهيدا
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 496 شهيدًا.
وقالت النقابة، في بيان اليوم، إن الأطباء المتوفين هم: الدكتور الشاب محمد الجنيدي من المنصورة، والدكتور فريد أحمد مرسي استشاري تحاليل طبية بمستشفى أم المصريين سابقا، والدكتور عبدالدايم عبدالقادر حسن طبيب بمديرية الصحة في أسوان.
كما نعت النقابة الدكتورة عزة عبدالمنعم الفقي، استشاري تخدير على المعاش.
وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.
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