رئيس جهاز الشروق يزور كنيسة العذراء بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، كنيسة (السيدة العذراء ومارجرجس) برفقة مسؤولي الجهاز، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبراً عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيرا عن روح المحبة والمودة، متمنياً حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة، بكل خير.

وكان في استقبال رئيس الجهاز، رعاة الكنيسة، القس شنودة منير، والقس كارس حكيم، معربين عن ترحيبهما برئيس الجهاز والوفد المرافق له.​