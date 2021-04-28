بدء لقاء وزيرة التضامن في "الأعلى للإعلام" للحديث عن "حياة كريمة"

09:53 م الأربعاء 28 أبريل 2021
بدء لقاء وزيرة التضامن في "الأعلى للإعلام" للحديث عن "حياة كريمة"

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب - مينا غالي:

بدأت منذ قليل الجلسة الحوارية المفتوحة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، للحديث عن تفاصيل مبادرة حياة كريمة ومناقشة ملف "وعي الأسرة المصرية".

يشارك فى الجلسة الحوارية المفتوحة، عدد من كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بمقر المجلس في ماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول "وعي الأسرة المصرية و حياة كريمة"، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

يأتى ذلك ضمن سلسلة الندوات التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع مختلف الوزراء .

نيفين القباج المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة

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