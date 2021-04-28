القوى العاملة: تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين بجدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 101 آلاف و162 ريالا سعوديا بما يعادل 422 ألفا و857 جنيها مصريا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات كل من المواطن المصرى "محمود.ج.م.ع.أ" و"محمد.م.ع.أ" و"أحمد.ع.أ.ع" و"أشرف.م.ع.أ" و "عاطف. س. أس"، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي، إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب نجح في التفاوض مع صاحب العمل "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر للمواطن المصرى"محمود.ج.م.ع" وتحصيل ١٤٢٦١ ريالا سعوديا قيمة المحكوم به للعامل، وتسليم جواز سفره والتعهد باصدار تاشيرة خروج نهائي فى موعد أقصاه ٢٠ سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المكتب نجح فى تحصيل قيمة مستحقات المواطن المصرى "محمد.م.ع.أ" المحكوم بها له وقيمتها ١٧١٦٦ ريالا من إحدي شركات الدواجن، وتحصيل مستحقات المواطن المصرى"أحمد.ع.أ.ع" بمبلغ ٣١٢٣٥ ريالا من إحدي الشركات التي يعمل بها العامل، ومستحقات المواطن المصري"أشرف.م.ع.أ"بمبلغ ١٦٠٠٠ ريال من إحدى الفنادق، ومستحقات المواطن المصري "عاطف.س.أس" بمبلغ ٢٢٣٠٠ ريال من إحدى شركات التجارة والمقاولات بجدة.