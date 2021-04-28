بينها ضعف السمع.. طبيب شهير يكشف أعراضاً جديدة لكورونا في مصر (فيديو)

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن ظهور عدة أعراض جديدة على مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال "عقبة"، في بث مباشر مع مصراوي اليوم الأربعاء، إنه جرى ملاحظة ظهور أعراض جديدة على المرضى، بعدما كانت الأعراض الأولية للإصابة تتمثل في أعراض تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الأعراض الأكثر شيوعًا.

وأضاف أنه مع مرور الوقت، بدأنا نلاحظ شكاوى من آلام في البطن وقيء وإسهال وأعراض جهاز هضمي، ووجود طفح جلدي، واحتقان في العينين، وضعف حاسة الشم والتذوق التي باتت من الأعراض الرئيسية. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل أعراض جديدة منها ضعف السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز.

وشدد عقبة أنه حال ظهور علامات من هذه الأعراض على أحد المخالطين، فمن الوارد إصابته بالفيروس ويجب أن يتابع نفسه.