مصدر حكومي: شرطان أساسيان في منظومة البناء الجديدة

كتب-محمد نصار:

قال مصدر حكومي، إن منظومة البناء الجديدة سيبدأ تطبيقها خلال ساعات بداية من الأول من مايو بشكل تجريبي لمدة شهرين.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن شرطين أساسيين وهما:

١- عدم السماح بتغيير النشاط المرخص به للوحدات السكنية لغير النشاط السكني.

٢- حظر الترخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.

وشدد المصدر، على أن التطبيق التجريبي للمنظومة سيكون في حي واحد أو مدينة واحدة تم تحديدها بكل محافظة وليس جميع الأحياء.

ولفت المصدر، إلى أنه عقب انتهاء فترة التطبيق التجريبي المحددة بشهرين تبدأ من الأول من مايو وتنتهي في نهاية يونيو سيبدأ التطبيق الدائم للاشتراطات الجدبدة بداية من الأول من يوليو.