مصر للطيران: إجراءات جديدة للمسافرين إلى الشارقة ودبي وأبوظبي

10:26 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
مصر للطيران: إجراءات جديدة للمسافرين إلى الشارقة ودبي وأبوظبي

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران من المسافرين من مصر إلى امارة الشارقة اعتبارا من ١ مايو المقبل ، وإلى دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم ٩ مايو المقبل، ضرورة احضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية باللغتين العربية أو الإنجليزية ، بما لا يقل عن ٧٢ ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة، على أن تكون الشهادة مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) يُظهر صورة التقرير الأصلي لمراجعته من خلال مصر الطيران قبل المغادرة ومسئولي المطار لدى الوصول.

وقالت الشركة ان الاجراءات الجديدة جاءت في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بمطارات الشارقة ودبي وأبو ظبي .

واكدت مصر للطيران علي ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية، مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات، وكذلك علي متن الطائرة ، وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الاوقات.

وقالت لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com او الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

مصر للطيران الشارقة دبي أبوظبي

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