وفاة اللواء محمود عبدالله رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق

كتب - أحمد جمعة:

توفي أمس الاثنين، اللواء محمود عبد الله، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان اليوم، إن اللواء محمود حسن محمود عبد الله هو أحد قيادات الدولة المخلصين الذين خدموا الوطن بكل تفان ونكران، وهو أحد الأبطال الذين خاضوا حرب ١٩٧٣.

كما خدم "عبدالله" قائدًا لقوات المظلات ومديرًا للمخابرات الحربية وهو أول رئيس لهيئة الرقابة الإدارية عقب إعادة تشكيل الهيئة واستئناف نشاطها عام ١٩٨٢، حيت ترأس الهيئة خلال الفترة من ١ /٥/ ١٩٨٢ إلى ٦/ ٨/ ١٩٨٦، وكانت له اسهامات عديده للارتقاء بمستوى العمل بالهيئة أهما إقرار يوم ٢٥ يونيو من كل عام عيداَ لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة صدور أول عمل نفذته الهيئة عقب إعادة تشكيلها واستئناف نشاطها.

وشهدت هيئة الرقابة الإدارية خلال فترة ترأسه الاهتمام برصد المشاكل التي تواجه قطاعات الدولة المختلفة في العمل والإنتاج، وكذا ضبط حالات التعدي على أملاك الدولة والاهتمام بالخدمات التي تؤدى للمواطنين ووضع التوصيات اللازمة لجذب الأموال الاستثمارية الأجنبية للبلاد وإعداد الدراسات القومية التي ترصد المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات القطاع العام، كما تم ضبط العديد من الفاسدين واسترداد الأموال التي استولى عليها بعضهم.